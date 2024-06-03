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商品詳細
くすみピンクの上品な色味の、柔らかい綿素材のトップスです。ガーゼのような柔らかい手触りで、波打ったような織りが特徴です。伸縮性あり。身幅約47cm着丈約65cm
http://narcologia.ru/goods/conception163157.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome718343.html
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