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半袖カットソー
商品番号 D56021596173
商品名

半袖カットソー
ブランド名 プランテーション
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

くすみピンクの上品な色味の、柔らかい綿素材のトップスです。ガーゼのような柔らかい手触りで、波打ったような織りが特徴です。伸縮性あり。身幅約47cm着丈約65cm
http://narcologia.ru/goods/conception163157.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome718343.html
http://narcologia.ru/goods/preference240538.html
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