昭和レトロ、UP SPIN 　いぬ柄のシャツ

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とにかく犬柄と丸い襟が可愛いです。つるつるとした生地でしわになりません。フリーサイズですが細みです。着丈 53身幅 42袖丈 59ペット、タバコ臭無し。カラー...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...その他季節感...春,秋,冬