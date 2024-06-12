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新品未使用　日本製　グリーン　柄　カットソー
商品番号 V85548352940
商品名

新品未使用　日本製　グリーン　柄　カットソー
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖母が洋服店を経営していましたが先日閉店した為、在庫品を出品させていただきます。グリーンのカットソーです。生地は綿100%です。他にも何点か出品しています。価格の相談も受け付けます。その他質問等ございましたらお気軽にコメントください。新品未使用品madeinJAPAN日本製定価:8690円柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/sucrose666040.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant30882.html
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