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- 新品未使用 日本製 グリーン 柄 カットソー
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商品詳細
祖母が洋服店を経営していましたが先日閉店した為、在庫品を出品させていただきます。グリーンのカットソーです。生地は綿100%です。他にも何点か出品しています。価格の相談も受け付けます。その他質問等ございましたらお気軽にコメントください。新品未使用品madeinJAPAN日本製定価:8690円柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/sucrose666040.html
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http://narcologia.ru/goods/injure209367.html
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