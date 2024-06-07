新品 Ketty コットンリネン コーディガン コート

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4撮影環境上黒色の、お品など薄く写ってしまいます。ご観覧頂き有難うございます！即決購入歓迎でございます〇⚠️必ずプロフ読んでからご購入お願い致します⚠️#hiroroレディース【商品状態】購入してからクローゼットにしまってありました(^^）保管時のシワやほこりがあるかもしれませんが、予めご了承くださいm(__)m【サイズ】・サイズM肩幅約38㎝身幅約45㎝着丈約88㎝袖約62㎝※素人採寸ですので多少の誤差あると思います。【カラー】ライトグレー発送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかで発送致します。※発送の際は畳んで発送を行いますので、ご了承いただける方のみご購入下さい。#hiroro4