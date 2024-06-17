☆美品☆ kitamura キタムラ　ショルダーバッグ　シボ革　オールレザー　黒

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沢山の中から、こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。■商品☆美品☆kitamuraキタムラ ショルダーバッグ シボ革 オールレザー 黒 レディース □シボのあるシュリンク革を使用した高級感のあるショルダーバッグです。上品なブラックに白色の糸であしらわれた『K』のロゴ刺繍デザインがアクセントになっています。■ブランドkitamura■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済商品です。■サイズタテ19cmヨコ20cmマチ4cmショルダー118cm(ベルト穴の変更で±6.5cm調整可能です。)平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。■カラーブラック■素材レザー■状態B（使用感をあまり感じない）目立ちませんがロゴ刺繍付近に若干のキズがございます。使用感などなくまだまだ気持ち良くご着用いただけるかと思います。中古品でございます、神経質な方やご理解頂けない方はご入札をお控え下さい。■配送簡易放送にて1日〜2日程で配送させて頂きます。スピード配送を心掛けておりますが、都合上遅れる場合はご連絡させて頂きます。最後に...◆◇フォロー割◇◆お買い物金額よりお値引きさせていただきます。★3,000円以下→100円OFF★3,000円以上→200円OFF★5,000円以上→300円OFF★7,000円以上→400円OFF★10,000円以上→500円OFFぜひフォローお願いします。ご購入の際にコメントにて【フォロー割】とお伝えください。※ご購入後のフォロー割はシステム上出来かねますのでご了承ください。プロフィールもご確認下さいませ。