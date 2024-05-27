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神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. ～祝宴の狂乱～
商品番号 E53978649600
商品名

神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. ～祝宴の狂乱～
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

神崎蘭子アニバーサリープリンセスVer.～祝宴の狂乱～アイドルマスターシンデレラガールズPhat!グッドスマイルカンパニー公式サイトから購入後、未開封にて保管していました。公式購入特典のラバーストラップも未開封です。箱には特に大きな痛みなどはございませんが、神経質な方はお取引ご遠慮ください。即購入可。お値下げ、他出品物との同梱ご希望の方はご相談ください。発送は防水措置したのち、メルカリ便にて発送予定です。よろしくお願いいたします。
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