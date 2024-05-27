ショルダーバッグ マークジェイコブス

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商品詳細
カラー：やや青みがかったグレー目立った傷はありませんが、角にうっすら擦れがあるので（写真4枚目）気になる方はご遠慮ください◇梱包方法ビニールで梱包したのち、ゆうパケットプラスの専用箱に入れて発送します。※封をする際にやや押し込みますので、気になる方はプラス料金にて宅配便orゆうパックへの変更も承ります。
http://narcologia.ru/goods/contemplate261677.html
http://narcologia.ru/goods/assessor855903.html
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THE LEATHER SMALL TOTE BAG | マーク ジェイコブス | 公式サイト
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