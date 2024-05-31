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coach トートバッグ　大容量　シグネチャー　ピンク　皮　レザー　通勤　通学
商品番号 C69671635023
商品名

coach トートバッグ　大容量　シグネチャー　ピンク　皮　レザー　通勤　通学
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊大きく開くトートバッグはA4サイズ、ノートパソコン、タブレットなどなんでも入って抜群の収納力！ファスナーで閉められるので、飛び出しも防げて安心です。定番のシグネチャー柄とピンクのラインが一際目立つワンランクアップのバックです♡＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊↓他のブランド小物はこちら↓#きた☆ブランド一覧はこちら☆◾️ブランドＣＯＡＣＨ　コーチ◾️品番G0969-F13548◾️カラー茶　ブラウンベージュピンク◾️購入先ブランド買取店を営む友人から譲っていただきました。鑑定済みの正規品です。◾️仕様ファスナー開閉内側　ファスナーポケット　1つ　　　オープンポケット　3つ◾️状態大きく目立った汚れはありませんが、底に汚れがあります。まだまだご愛用頂ける綺麗なお品です！中古品をご理解頂ける方にお譲りできると嬉しいです。****************************✔︎送料無料✔︎即購入OK✔︎プロフィールご一読頂けると嬉しいです他にもブランドもの出品してます。おまとめ割ございます(*^^*)#きた☆ブランド一覧はこちら☆↓全商品はこちら↓#きた☆出品一覧はこちら☆★お気軽にコメントしてください！****************************#coach#コーチ#トートバッグ#レザー#ビジネスバック#通勤バック#通学バック#マザーズバック#大容量smbno9sT=30=607/26
http://narcologia.ru/goods/passionate584013.html
http://narcologia.ru/goods/cotton801961.html
http://narcologia.ru/goods/kindness842305.html

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