coach トートバッグ　大容量　シグネチャー　ピンク　皮　レザー　通勤　通学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊大きく開くトートバッグはA4サイズ、ノートパソコン、タブレットなどなんでも入って抜群の収納力！ファスナーで閉められるので、飛び出しも防げて安心です。定番のシグネチャー柄とピンクのラインが一際目立つワンランクアップのバックです♡＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊↓他のブランド小物はこちら↓#きた☆ブランド一覧はこちら☆◾️ブランドＣＯＡＣＨ コーチ◾️品番G0969-F13548◾️カラー茶 ブラウンベージュピンク◾️購入先ブランド買取店を営む友人から譲っていただきました。鑑定済みの正規品です。◾️仕様ファスナー開閉内側 ファスナーポケット 1つ オープンポケット 3つ◾️状態大きく目立った汚れはありませんが、底に汚れがあります。まだまだご愛用頂ける綺麗なお品です！中古品をご理解頂ける方にお譲りできると嬉しいです。****************************✔︎送料無料✔︎即購入OK✔︎プロフィールご一読頂けると嬉しいです他にもブランドもの出品してます。おまとめ割ございます(*^^*)#きた☆ブランド一覧はこちら☆↓全商品はこちら↓#きた☆出品一覧はこちら☆★お気軽にコメントしてください！****************************#coach#コーチ#トートバッグ#レザー#ビジネスバック#通勤バック#通学バック#マザーズバック#大容量smbno9sT=30=607/26



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