Ovation Celebrity CP247 オベーション セレブリティ

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OvationCelebrityCP247オベーションセレブリティCP247使用しなくなったので出品致します。アンプ接続にて音出し確認済ボディ下部に打痕による割れとバインディング剥がれがあります。詳細は画像にて確認ください。フレットの減りはあまり無いように思います。トラスロッド左右に回る事は確認したが余裕はわかりません。指板は白っぽく感じますので写真で確認してください。それ以外にも傷や汚れがあるため神経質な方はご遠慮願います。ハードケースにプチプチで梱包して発送予定です。【付属品】ハードケースハードケース表面にステッカー跡や内ポケットの剥がれ等あるので状態は良くありません。別で参考写真を出してますので、確認してください。追記)配送地域により送料差が大きいので7/26着払いに変更しました。クロネコヤマト宅急便 180〜200サイズにて関東より発送します。送料についてはお手隙ですが各自でお調べください。＃Ovation＃アコースティックギター＃エレアコギターギブソンフェンダー