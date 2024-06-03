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Rire Fete(リルフェテ)
商品番号 T46960473229
商品名

Rire Fete(リルフェテ)
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お色はホワイト×ブラック。肩にさっと掛けたり、ニット部分を前で結んだりお好みのアレンジで、シンプルなドレスやパンツスーツに羽織るだけでスタイリングがランクアップ◎ボリュームのあるファーとさりげなく輝くラメ混のニットがラグジュアリーな印象のラビットファーショールです。新品未使用です。※1〜5枚目はオンラインストアの写真です。形や着用イメージなど参考にしてください。※若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。
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