❇️A579❇️PAUL\u0026JOE⚜️レースワンピース⚜️

閲覧いただきありがとうございます☺️アパレル一覧はこちら #ミルクマの服全商品はこちら #ミルクマ⛳️1点物なので早い者勝ち⛳️☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘PAUL\u0026JOEポールアンドジョー胸元レースのワンピースカラー：ブルー☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️✴️素材：画像にてご確認下さいませ☆✴️状態：美品自宅保管の為、多少シワがつく事もあります。とても綺麗な状態ですが、USEDという事をご理解頂いた上でお願い致します。⚠️その他、注意事項⚠️こちらの商品は1つしか無く、その他のショップでも掲載している為、売切れになる場合がございます。その為、購入が早い方優先となりますのでご理解いただけますようお願い致します。即購入OKです。購入前のコメントも不要でございます☆❇️発送方法はゆうゆうもしくはらくらくメルカリ便を採用しています❇️確認は個人で行なっているため、汚れ等の見落としはご了承くださいませ。また状態が気になる方のご入札はお控えください❇️商品デザイン、撮影状況により、実物と差がある場合がございますその為受け止め方に個人差がございます❇️不明な点がありましたらお気軽に、ご質問ください最後までご覧頂きましてありがとうございます☆☆アパレル一覧はこちら #ミルクマの服全商品はこちら #ミルクマ



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