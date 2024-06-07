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ブルガリ B-zero1 キーチェーン チャーム キーチェーン
商品番号 O85971412696
商品名

ブルガリ B-zero1 キーチェーン チャーム キーチェーン
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 16,716 円
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商品詳細

メーカーBVLGARI(ブルガリ)商品名B.ZERO1キーチェーンジャンルキーチェーンラインB.ZERO1(ビーゼロワン)品質ギフト品質(ほぼ新品)素材Ag925(シルバー)サイズ全長：18.5cmトップ：14mmチェーン太さ：5mm仕様差し込み金具付属品はありません。自宅のクローゼットに眠ってました。
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