chcharel キャシャレル　刺繍ブラウス

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商品詳細
chcharelキャシャレル 刺繍ブラウス素材：シルク100%カラー：ブラック肩幅39cm身頃40〜42cm着丈54cm素人採寸、誤差ご了承下さい。襟元、袖口、裾等に刺繍で飾られています。しっかりとしたシルク素材です。左脇にファスナーペット、喫煙者おりません。畳みシワはありますが、目立ったキズや汚れはありません。自宅保管しておりました。中古品ですので、ご理解のある方にお願いします。#chcharel#キャシャレル #刺繍#フォークロア#ビームスボーイ#BEAMS#フリークスストア#ベイフロー#JOURNALSTANDARD#ジャーナルスタンダード#ユナイテッドアローズ#bshop
http://narcologia.ru/goods/recuperation641721.html
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