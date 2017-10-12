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chcharel キャシャレル　刺繍ブラウス
商品番号 Y29202917968
商品名

chcharel キャシャレル　刺繍ブラウス
ブランド名 キャシャレル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

chcharelキャシャレル　刺繍ブラウス素材：シルク100%カラー：ブラック肩幅39cm身頃40〜42cm着丈54cm素人採寸、誤差ご了承下さい。襟元、袖口、裾等に刺繍で飾られています。しっかりとしたシルク素材です。左脇にファスナーペット、喫煙者おりません。畳みシワはありますが、目立ったキズや汚れはありません。自宅保管しておりました。中古品ですので、ご理解のある方にお願いします。#chcharel#キャシャレル　#刺繍#フォークロア#ビームスボーイ#BEAMS#フリークスストア#ベイフロー#JOURNALSTANDARD#ジャーナルスタンダード#ユナイテッドアローズ#bshop
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