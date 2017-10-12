chcharel キャシャレル　刺繍ブラウス

chcharelキャシャレル 刺繍ブラウス素材：シルク100%カラー：ブラック肩幅39cm身頃40〜42cm着丈54cm素人採寸、誤差ご了承下さい。襟元、袖口、裾等に刺繍で飾られています。しっかりとしたシルク素材です。左脇にファスナーペット、喫煙者おりません。畳みシワはありますが、目立ったキズや汚れはありません。自宅保管しておりました。中古品ですので、ご理解のある方にお願いします。#chcharel#キャシャレル #刺繍#フォークロア#ビームスボーイ#BEAMS#フリークスストア#ベイフロー#JOURNALSTANDARD#ジャーナルスタンダード#ユナイテッドアローズ#bshop



キャシャレル (cacharel) ブラウス 刺繍 五分袖 M 黒 /HA レディース



cacharel - used【キャシャレル】4歳長袖ブラウス フランス製刺繍入 ...



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cacharel】Made in Italy 60-70's Band Collar Silk Blouse ...



キャシャレルcacharel シルク総柄袖ロールアップ半袖トップス 紺他40



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cacharelと新作ボトムと・・・ ☆まるちゃん☆ | torayaのんびり ...



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