ランバンオンブルー　楊柳フリルブラウス　ホワイト

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商品詳細
※フォロー割(200円)orおまとめ割あります→詳しくはプロフィールをご覧下さい。※早めの発送希望は購入前にお願いします。※1枚目のハンガーがけの写真は実際に撮影したものになります。✿定価17600円✿2.3回程の使用。美品◯✿ナチュラルなシワ感がシーズンライクなフリルブラウス表情のあるナチュラルなシワ感のノースリーブブラウスは、やわらかな風合いをかもしだす1枚。涼しげな素材感がこれからのシーズンで活躍しそうなアイテムです。ショルダーやサイドに施した大きめフリルがフェミニンな雰囲気をプラス。前身頃のVライン状のプリーツが身体のラインをすっきりと見せてくれます。✿サイズ38着丈50身幅45肩幅34✿カラーホワイト✿その他商品一覧下記タグから絞り込み検索(サイズ、ブランド別)も可能です#ゆきレディース一覧※細かい方、神経質な方は店頭で新品をご購入下さい。※値下げコメント前にプロフィール一読下さい。Y20
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