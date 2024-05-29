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ノースフェイス　グレーTシャツ
商品番号 Y67334078246
商品名

ノースフェイス　グレーTシャツ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースフェイスグレーTシャツ　　希少　XXLサイズ2023.夏にラスベガスにて購入いたしました。一度試着いたしましたので、タグははずしてありますので、未使用に近いで出品しています。肩幅　48cm身幅60cm着丈70cm袖丈24cm女性でも男性でも着用可です。上品なグレーカラーですので、コーディネートしやすいです。カーディガンやジャケットなどの下に、お使いいただければ、これからの季節にも大活躍のカラーです。質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください♪
http://narcologia.ru/goods/cowpox787939.html
http://narcologia.ru/goods/conception35957.html
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