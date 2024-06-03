【新品タグ付】axes femme マトン袖の花柄レースブラウス

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♬御覧頂き有難う御座いますε=ヾ(*~▽~)ノ ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳axesfemmeマトン袖の花柄レースブラウスです。胸元の花柄シースルーのレースが豪華で素敵なお洋服です☆☆肩部分の絞りのあるデザインも人気でオシャレ～。(写真③)お色はモカ。(写真①に近い)後ろ首元部分は、引っ掛けボタン２つ。(写真⑥)１枚ではもちろん、ワンピースに合わせて頂いても可愛らしいブラウスですよ！着丈…61センチ身幅…43センチ★新品タグ付き未使用品‼️自宅保管でしたので、以上の事を踏まえた上での御検討、あくまで人の手に一度は渡った中古品ですので少しでも気になる方は購入をお控えください。商品は小さく梱包して発送させて頂きますので、ご了承下さい。⚠️新品のお品は基本お値下げ不可になります。複数購入、リピーター様＆フォロワー様、プロフィール通りお値引き致します。⭕他にもaxesの服を多数出品していますので、良かったらご覧になってみて下さい☆⭕お気軽にコメントどぅぞ☆ ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳⚠️２週間程でお取り引きにいたらない場合、編集をし直す為「いいね」を頂いていても削除をして再出品させて頂く場合があります。⚠️子供が２人居る為、コメントのお返事がすぐに返せない場合があります。必ず返信致しますので、申し訳ありませんが御了承ください。⭕もちろん即購入O.K.ですアンクルージュリズリサナイスクラップダズリンオリーブデオリーブマジェスティックレゴン色··ブラウン,モカ袖丈···長袖季節感...春,秋,冬テイスト・シーン...キレイめ,大人可愛い素材...その他柄・デザイン...無地/ワンポイント,花柄/ボタニカル柄,ストライプ,刺繍,レース,フリル,パフスリーブ