ランバンオンブルー♡ビジュー付き大きめリボンが可愛いTシャツ

ランバンオンブルーのホワイトTシャツです。断捨離中の為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。甘くなり過ぎない大きめのリボンが可愛いです！●サイズ：タグ表記Ｍ(38)サイズ●素材：表地リヨセル70%綿30%●状態：4～5回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありませんが、見落とし等あるかもしれませんので中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。着画ご要望にはお応えできかねます。



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