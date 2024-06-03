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ランバンオンブルー♡ビジュー付き大きめリボンが可愛いTシャツ
商品番号 J67190926623
商品名

ランバンオンブルー♡ビジュー付き大きめリボンが可愛いTシャツ
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランバンオンブルーのホワイトTシャツです。断捨離中の為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。甘くなり過ぎない大きめのリボンが可愛いです！●サイズ：タグ表記Ｍ(38)サイズ●素材：表地リヨセル70%綿30%●状態：4～5回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありませんが、見落とし等あるかもしれませんので中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。着画ご要望にはお応えできかねます。
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