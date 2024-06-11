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ジャガードキャミビスチェ　カスタネ
商品番号 A69668287170
商品名

ジャガードキャミビスチェ　カスタネ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

違うビスチェを購入したので着ないため出品します。値札タグは外してしまっていますがあります。新品未使用です。定価よりお安くしております。即購入可25日（金）限定値下げしました！
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