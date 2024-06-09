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Marshall MG15FX マーシャル　アンプ
商品番号 T30548733504
商品名

Marshall MG15FX マーシャル　アンプ
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MarshallMG15FXマーシャルギターアンプ使用に伴う僅かな傷等はございますが、目立つ傷や汚れはございません。癖の無いシンプルなアンプですのでセッティングしやすいと思います。動作確認済み。アルコール除菌シートによる簡易清掃済みです。【付属品】画像の物が全てになります。比較的キレイな状態だと思いますが、あくまで中古品である事をご理解頂ける方の購入をお願いいたします。
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Marshall MG15FX マーシャル　アンプ
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Marshall MG15FX マーシャル　アンプ
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Marshall MG15FX マーシャル　アンプ
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