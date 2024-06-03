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10月末まで ほぼ新品 コットンローンシャツ NOBLE (1682
商品番号 A93928393578
商品名

10月末まで ほぼ新品 コットンローンシャツ NOBLE (1682
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

10月末で削除させて頂きます(ᵒ̴̶̷᷄௰ᵒ̴̶̷᷅)『フォロワー割引』10%off可能詳細は画像2へ#セット購入で更にそれぞれ100円引き#shopHappiness商品一覧ブランド:NOBLE(ノーブル)size:FREE色:ベージュ柄:状態:1回のみ着用のほぼ新品(畳みジワあり)定価:16,500円\u003cサイズ詳細(平置き素人寸法)\u003e総丈(着丈):(81cm)身幅:61cm肩幅:54cm袖丈:51cm肌当たりの軽いシアーなコットンローン素材を使用した、スタイリングに清涼感をプラスしてくれるロングシャツ。肩を落としたドロップショルダーとからだの泳ぐオーバーサイズがトレンドムードを盛り上げ、身に纏うだけでこなれた印象に。デザインは余分なディテールを省いたミニマルな仕上がり。袖をくるりとロールアップさせてニュアンスを出すのがおすすめ。羽織りとしてもも活躍してくれるので、長いスパンでお召しいただけます。春物夏物秋物※プロフィール必読宜しくお願い致します
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