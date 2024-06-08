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商品詳細
ご覧頂き、有り難うございます。ランバン花チュール白のトップスです。大人可愛い白のノースリーブ、ダメージもほぼ無くまだまだ綺麗にお使い頂けるお品です。あくまでも主観です。自宅保管品になりますので、多少の見落し等はご了承下さいませ。Used品にご理解のある方のみ、ご検討お願い致します。サイズ着丈…約60センチ身幅…約40センチ素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さいませ。素材…レーヨン、コットンカラー...ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/rouge801210.html
http://narcologia.ru/goods/rouge438710.html
http://narcologia.ru/goods/displease459331.html
LANVINランバン花びらチュール白 - www.csharp-examples.net
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