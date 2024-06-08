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LANVINランバン花びらチュール白
商品番号 E94563470857
商品名

LANVINランバン花びらチュール白
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、有り難うございます。ランバン花チュール白のトップスです。大人可愛い白のノースリーブ、ダメージもほぼ無くまだまだ綺麗にお使い頂けるお品です。あくまでも主観です。自宅保管品になりますので、多少の見落し等はご了承下さいませ。Used品にご理解のある方のみ、ご検討お願い致します。サイズ着丈…約60センチ身幅…約40センチ素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さいませ。素材…レーヨン、コットンカラー...ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/rouge801210.html
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