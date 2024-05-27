ポケモンカード リザードン δ デルタ種

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ご覧いただきありがとうございます。状態は写真で確認いただければと思います。追加で写真希望の場合はコメントをいただければと思います。プレイ用でお考えくださいますようよろしくお願い致します。ご不明点などございましたら、気軽にコメントまでお願い致します。