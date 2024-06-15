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alice+olivia レッドミニワンピース　サイズ2
商品番号 Q81499983382
商品名

alice+olivia レッドミニワンピース　サイズ2
ブランド名 アリスアンドオリビア
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。後ろの黒レースとチャックのデザインが素敵なアリス+オリビアのワンピースです。以前こちらで新品でお譲りいただいたものですが、サイズが合わず、当方は試着のみで終わってしまいました。(以前の持ち主の方はアメリカで定価5万程度で購入され、新品のまま出品されたとのこと)素材は赤のドレス部分はさらっとした薄手のウールで、ストレッチがききます。上体部の内側はナイロンの裏地が着いているので、ウールでチクチクすることもなく着やすいかと思います。切り替えしから下はフレアスカートになっています。試着のみですので、綺麗な状態ではありますが、いつか着れるかも、、と思って自宅で1年程は保管していたので、経年による多少のダメージはあるかと思われますのでご了承くださいませ。ご不明な点ありましたらお気軽にコメントください。着丈約84cm身幅約32cmカラー···レッド袖丈···半袖季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/browse391691.html
http://narcologia.ru/goods/conception83657.html
http://narcologia.ru/goods/assessor610603.html

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