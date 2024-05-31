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美品：NATURALI JEWELRY K10南洋パールダブルフープイヤーカフ
商品番号 P89092702147
商品名

美品：NATURALI JEWELRY K10南洋パールダブルフープイヤーカフ
ブランド名 ナチュラリジュエリ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NATURALIJEWELRYナチュラリジュエリK10南洋パールダブルフープイヤーカフ複数回使用目立った傷や汚れはありません箱つき保証書はありませんK10YG、南洋パール(タヒチ産)約横9mm×縦10mm全長　約30mm×30mm製造国　日本定価24,200円お揃いのネックレスも出品しています
http://narcologia.ru/goods/composite898354.html
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