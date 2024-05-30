【未使用】◆Ungrid◆アングリッドワンショルレイヤードタグ付きアイボリー サイズ099F レディース【ブランド・メーカー】 Ungrid アングリッド【表示サイズ】 F【カラー】 アイボリー【素材】 綿100%【定価】（写真をご参照ください） 6000円+税ーーーーーー【状態など】アングリッドのワンショルレイヤードロングスリーブになります。シミや汚れが目立ちやすい素材と色ですが、そういったものは見られません。腰回りの紐もアクセントなり、気分に合わせて結び方を変えることも可能かと存じます。【サイズ】（平置き：cm）着丈:77肩幅:51身幅:45.5袖丈:55※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像をご参照ください■状態、画像、採寸について出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。#kawadannchi_アパレルショップ#Ungrid#アングリッド#ワンショル#レイヤード#ロングスリーブ#ワンピース#ドレス#アイボリー#白#ベージュ#ホワイト#コットン#綿#レディース袖丈···長袖カラー···ホワイト柄・デザイン···無地



【未使用】◆Ungrid◆アングリッド ワンショルレイヤード アイボリー F



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