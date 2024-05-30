ヴィトン VUITTON 長財布 金具 ゴールド レア

ご覧いただきありがとうございます♡10年ほど前に購入致しました。ここ最近、小さいカバンを持ち歩くようになり、使う機会が無くなりました。大変気に入っていたので、手元に残しておこうと思っておりましたが、どなたかに使用して頂けるならこの財布も喜ぶかなぁと思ったので出品致します。♡カードがたくさん入れられるところと、ゴールドのバックル部分が気に入っておりました。♡小銭は裏面のチャック部分に入れる仕様です。たくさん小銭を入れると少し取りづらいと感じるかと思います。写真でご覧の通り、金具部分にスレや半透明なカード入れ部分に汚れあります。購入時も、国内ラストの商品でなかなかレアなお品でした。使って下さる方、おられれば宜しくお願い致します(⁎˃ᴗ˂⁎)今のところ、お値下げは考えておりません。即購入OKです⭕️質問等ありましたらお気軽にどうぞ♩出品から約1ヶ月たってもいいね！(♡)のつかない物に関しては削除する予定です。なので、購入を悩まれる場合はいいねをつけて頂けるとありがたいです(*^o^*)なるべく早く対応できるよう心がけています♡購入前にプロフィールの一読をお願い致します(´◡`)۶



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