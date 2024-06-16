THE IRON × IENA マキシワンピース フラワー 花柄

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商品詳細
THEIRON×IENAアイロン×イエナマキシワンピースFloral-PrintMaxiフラワー花柄です。【サイズ】S【寸法】肩幅34(cm)着丈121(cm)袖丈58(cm)ウエスト38(cm)※素人採寸なので誤差はあります。【シーズン】秋冬【性別】Women【カラー】ブラック目立った傷や汚れなし
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