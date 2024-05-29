GANNI新品ビジューサテンバッグ

来週は繁忙期のため発送が難しくなりますので、今のお時間だけお値下げ致します。これ以上の御交渉はご遠慮ください。よろしくお願い致します。新品未使用匿名配送GANNIの人気のビジュー付サテンバッグ（オレンジ）です。間違えて別の袋のないGANNIのバッグにGANNIの保存袋を付けて送ってしまった為、こちらには専用保存袋はありません。代わりに無地の袋をお送り致します。よろしくお願い致します。



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