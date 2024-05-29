DANTON　フーデッドジャケット　36 ２４時間以内発送可能◎

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DANTONのフーデッドジャケットですサイズは36定価21780円※画像2.3は色違いです画像4枚目以降が実物です購入しましたが、似合わずほとんど着ていません…お尻が隠れる長さなので体型カバーにも◎どなたか可愛く着ていただける方に！！ユーズドにご理解のある方よろしくお願いします神経質な方は購入をお控えください以下、サイトよりDANTON/ダントンより、フーデッドジャケットのご紹介です。コットン100%の生地を高密度でありながら、硬くなりすぎないしなやかさと、クリアな表面感に仕上げました。ボトムスを選ばず合わせやすい、プレーンで無駄な装飾のないデザインで着回し力バツグン。薄手のライトなジャケットは旅先での羽織としてもオススメです。軽い着心地で、季節の変わり目にもぴったりの一着です。サイズ36(レディースM)身幅52.0cm肩幅41.0cm袖丈58cmアームホール23cm着丈69cm重さ376gDANTONダントンダントン ジャケットダントン アウターBshopTHENORTHFACEmont-bellジャーナルスタンダードニコアンドスタディオクリップ無印良品