✨ダイヤモンドリング 0.2ct✨

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商品詳細
ダイヤモンドリングsize10号普段使いしやすいサイズとデザインジュエリーマキシリアルナンバーC6287、ダイヤモンド0.2ct・Pt850キラキラなダイヤモンドリングです購入しましたが、サイズが合わずどなたかに使って頂けたらと思います#ダイヤモンドリング#ジュエリーマキ#10号#プラチナリング
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http://narcologia.ru/goods/Addict739918.html
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