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✨ダイヤモンドリング 0.2ct✨
商品番号 E49173167676
商品名

✨ダイヤモンドリング 0.2ct✨
ブランド名 ジュエリーマキ
特別価格 税込 12,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイヤモンドリングsize10号普段使いしやすいサイズとデザインジュエリーマキシリアルナンバーC6287、ダイヤモンド0.2ct・Pt850キラキラなダイヤモンドリングです購入しましたが、サイズが合わずどなたかに使って頂けたらと思います#ダイヤモンドリング#ジュエリーマキ#10号#プラチナリング
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