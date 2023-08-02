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Brady CALDER MINI カルダー 丸底 Bshop
商品番号 B95300732807
商品名

Brady CALDER MINI カルダー 丸底 Bshop
ブランド名 ブレディー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BradyブレディCALDERMINIカルダーミニmadeinEngland素材···牛革(本革)、コットン(キャンバス/帆布)カラー···ブラック①肩掛け上から底まで約54cm②〃約58cmレザー部分のお手入れをすれば擦れた感じも消えると思います。底も綺麗で特筆すべき傷や汚れはありません。色褪せもほぼありません。新品ではありませんので中古のご理解をお願いします。同様のものが増えたのでお譲りします。#bshop#巾着バッグ#ワンショルダー#バケツバッグ
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