Brady CALDER MINI カルダー 丸底 Bshop

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商品詳細
BradyブレディCALDERMINIカルダーミニmadeinEngland素材···牛革(本革)、コットン(キャンバス/帆布)カラー···ブラック①肩掛け上から底まで約54cm②〃約58cmレザー部分のお手入れをすれば擦れた感じも消えると思います。底も綺麗で特筆すべき傷や汚れはありません。色褪せもほぼありません。新品ではありませんので中古のご理解をお願いします。同様のものが増えたのでお譲りします。#bshop#巾着バッグ#ワンショルダー#バケツバッグ
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