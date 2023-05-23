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愛帽　頭皮冷却用帽子
商品番号 R85303173462
商品名

愛帽　頭皮冷却用帽子
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイスジャパンさんの頭皮冷却用帽子「愛帽」です。４時間分の頭皮冷却セットとクーラーボックス、保冷剤などのセットです。柔らかいほうの保冷剤（緑色で中身が白っぽい方）のうち、２時間分の中身の色が少し黄色っぽくなってしまっています。性能への影響は不明ですので冷凍してご確認いただければと思います。布製品については自宅で洗濯、保冷剤は洗っておりますが、私が治療時に利用したものとなりますので、ご理解の上、ご購入の検討をお願いします。
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