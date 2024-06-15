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ポロラルフローレンポロシャツボーナス払いok‼️
商品番号 D27276070842
商品名

ポロラルフローレンポロシャツボーナス払いok‼️
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄袖丈···半袖季節感···春、夏、秋#ポロラルフローレン#ラルフローレン#ポロシャツ肩幅39胸囲42×2着丈70ポロラルフローレンには珍しい綺麗な花柄がモチーフです。一度着用。クリーニング済みです。私には少しばかり派手ですので、どなたかお似合いの方にたくさん着ていただければと思います。購入価格は19100です。値下げ交渉承ります。(^^)ボーナス払いokとは現時点で購入をお約束していただいた場合、専用ページとして12月10日ころまでその状態でお待ちいたします。詳細はコメント欄でお話ししましょう。
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