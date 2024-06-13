【美品】L.L.BEAN 80s リネン混チェックシャツ オーバーサイズ

■一点物です！早い者勝ち！■送料込みの1〜2日で発送。■即購入OKです。❤️各種割引に関しては❤️❤️プロフィールをご覧下さい❤️■ブランド/商品名L.L.BEANエルエルビーンリネン混チェックシャツです。■サイズ表記SオーバーサイズレディースのL相当かと思いますが下記採寸参照にてご判断下さい。■採寸肩幅約44cm身幅約50cm袖丈約60cm着丈約72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。■素材リネン55%コットン45%■特徴80sバンドカラー丸首リネン混シャツフロントフルオープン7つ長袖チェック柄■コーディネイトに関してキーワード【ピンクチェックシャツコーデ】【】内をコピペして画像検索にてご参考にして下さい。■状態主観で恐縮です。着用回数は2回なので美品です。サイズが合わなく泣く泣く出品です。目立ったキズや汚れや匂いはありませんが小さなものや薄いシミ汚れテカリ等見落としがある場合もございますご了承下さい。状態に敏感な方や神経質な方はお控え下さい。❤️その他の商品も是非ご覧下さい❤️ ↓#KINSANStore❤️シャツ/ブラウス一覧です❤️ ↓#KINSANStoreシャツブラウス一覧■注意点照明やカメラ等の関係上実際の色とは多少異なる場合がある事をご了承下さい。古着にご理解頂ける方だと幸いです。たたみ又は圧縮梱包のシワに関してはご理解下さい。管理番号24002588rsiizrbi



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