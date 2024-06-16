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TOWAVASE 刺繍キャミソール 新品 ブルー 完売 トワヴァーズ
商品番号 X85148273583
商品名

TOWAVASE 刺繍キャミソール 新品 ブルー 完売 トワヴァーズ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【TOWAVASE刺繍キャミソール】　bonboyageシリーズ　完売品♦︎最終価格となりますのでお値段交渉はお控えくださいインドのオートクチュール工房でビジューを一粒一粒包み込んでいく、TOWAVASE定番の技法が施された大人のキャミソール。スモーキーなブルーグレイは、ホワイトやアイボリーに合わせれば甘いイメージに…。ブラックやブラウン、カーキ等に合わせてニュアンスのある色合わせを楽しんで頂けます。素材：リネン100%カラー：ブルーサイズ：フリー　　　　　身幅53㎝着丈前55㎝着丈後ろ45㎝状態：新品未使用タグ付き　31,900円−−−−−–−−−−✈︎Arts\u0026Scienceアーツ＆サイエンスミナペルホネンminaperhonentabrikmavunotoujoursnestrobeINDUBITABLYevamevatoujoursオールドマンズテーラーアッシュペーフランスユーモレスクヤエカスグリドーサゴーシュなどお好きなかたに…カラー···ブルー
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