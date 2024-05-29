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新品　スコットクラブ　定価¥1万3000円　ヤマダヤ　ブルー　シャツ
商品番号 K80576922664
商品名

新品　スコットクラブ　定価¥1万3000円　ヤマダヤ　ブルー　シャツ
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈77センチ（肩の高いところから）身幅81センチ袖丈41センチ新品です
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