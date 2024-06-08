アメリカ限定　ノースフェイス

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商品詳細
アメリカ販売で日本では売ってないノースフェイスのTシャツです。大きかったので出品します。BUYMAでは7890円です！S----[首回り]38.7cm[胸囲]91.4-96.5cm[袖丈]85.1㎝
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