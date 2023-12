レース刺繍シアーブラウス　ワンアフターアナザーナイスクラップ

one after another NICE CLAUP(ワンアフターアナザーナイスクラップ ...



定価4.950円2020年にネットで購入したWEB限定のブラウスです。お色はベージュになります。シアーの素材にレースがふんだんに使われている大人可愛いブラウスです。大人の方も抵抗なく着ていただけると思います。写真のようにデニムに合わせると甘すぎないコーデになります。流行り廃りないデザインです。購入してから袋から出さずにずっと保管しておりました。発送の際は一度確認の為に開けさせていただきます。その他ご質問があればお気軽に☺︎※出品を迷っている為お値下げはあまりしません。oneafteranotherniceclaupワンアフターアナザーナイスクラップブラウス レース 刺繍ベージュ テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、刺繍、レース、襟付き素材···シアー/シースルー