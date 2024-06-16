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レース刺繍シアーブラウス　ワンアフターアナザーナイスクラップ
商品番号 Y45856902346
商品名

レース刺繍シアーブラウス　ワンアフターアナザーナイスクラップ
ブランド名 ワンアフターアナザーナイスクラップ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価4.950円2020年にネットで購入したWEB限定のブラウスです。お色はベージュになります。シアーの素材にレースがふんだんに使われている大人可愛いブラウスです。大人の方も抵抗なく着ていただけると思います。写真のようにデニムに合わせると甘すぎないコーデになります。流行り廃りないデザインです。購入してから袋から出さずにずっと保管しておりました。発送の際は一度確認の為に開けさせていただきます。その他ご質問があればお気軽に☺︎※出品を迷っている為お値下げはあまりしません。oneafteranotherniceclaupワンアフターアナザーナイスクラップブラウス　レース　刺繍ベージュ　テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、刺繍、レース、襟付き素材···シアー/シースルー
http://narcologia.ru/goods/Stanford334073.html
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