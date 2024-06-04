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【人気☆オシャレ☆GUESS】ピンク　両ポケット　半袖シャツ　サイズM
商品番号 E27874474655
商品名

【人気☆オシャレ☆GUESS】ピンク　両ポケット　半袖シャツ　サイズM
ブランド名 ゲス
特別価格 税込 1,778 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mゲスのピンク色シャツです。オシャレなデザインでカジュアルシーンにも使いやすい品物です。●サイズ：M肩幅44cm身幅52cm着丈74cm袖丈22cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材綿100%●状態：多少使用感はありますがまだまだ御活躍できるお品物です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくレディース#こたくセレクト#こたくシャツ管理番号　ウ-93素材...コットンカラー...ピンク袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/calling909850.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi735047.html
http://narcologia.ru/goods/moisture645869.html
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