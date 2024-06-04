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未使用品☆ポロラルフローレン　Tシャツ　カットソー
商品番号 T25862902457
商品名

未使用品☆ポロラルフローレン　Tシャツ　カットソー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未着用のままサイズが合わなくなり着る機会がなくなったので出品します。3枚目の写真が１番近い色になります。●サイズ：Lサイズ(日本サイズ)肩幅39cm身幅46cm着丈60cm袖丈15cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●カラー:ネイビーにベージュのドット柄未使用ですが自宅保管ですので完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えください。発送時は小さく畳んで圧縮して梱包させていただきますので、畳みジワなどご理解いただけますようお願いいたします。柄・デザイン...ドット袖丈...半袖季節感...夏POLORALPHLAURENポロラルフローレンラルフローレンTシャツ半袖
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