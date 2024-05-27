トリーバーチショルダーバッグ トリーバーチクロスボディ

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商品詳細
♪TORYBURCHトリーバーチショルダーバッグ♪ネイビー系ナイロン♪横約22cm縦約27cm厚み約1cmショルダー約73~約123cm♪外ポケット×2中ファスナーポケット×1ポケット×2とてもお洒落なバッグです♪どうぞ宜しくお願い致します！m(__)m
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