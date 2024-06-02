未使用保管品 サルバトーレフェラガモ カーフレザー 2way ショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます(^_^)出品中の商品はこちら♪#RomUsed#Romフェラガモ☆即購入、大歓迎‼︎原則当日発送(^^)！東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。古物商、ヴィンテージショップから未使用保管品デッドストックとして購入の確実正規品です。シリアルナンバーAB-219350☆未使用保管品！サルバトーレフェラガモガンチーニ金具2wayハンドバッグショルダーバッグ☆USED品ですので小傷、スレ等ございますが、金具もピカピカでまだこれからも末永くお使い頂ける極美品なお品かと思います(˃̵ᴗ˂̵大人気の上品なガンチーニハンドバッグ♪上質なブラックレザーにフロント部分のピカピカなガンチーニ金具がポイント(^^)ヴァラリボンとはちがう高級感を醸し出しています(*^o^*)カジュアルからフォーマルな場面でお使い頂けます♪バッグ内部には長財布二つ折り財布サイフやポーチ350mlペットボトル等普段使いに必要な物は入るかと思います(o^^o)通勤、通学にも◎また、専門業者にてオイルメンテナンス、内部防菌加工済みのお品になりますので、気持ち良くお使い頂けるかと思います☆colorブラック黒☆状態ランク:NS＊参考状態ランクはプロフに記載しております。状態ランクについては主観になります。画像にてご判断の程宜しくお願い致します。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい(^^)☆サイズ：縦幅約25cm横幅約32cmマチ約13cmショルダー約96cm斜めがけ可能若干の誤差はお許し下さい。☆素材：レザー☆付属品:ショルダーストラップ☆備考：ヴィンテージ品になりますので新品未使用品ではございません。ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。また、匂いに過敏な方もお控え下さい。目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。☆ご質問、ご購入の前にプロフィールを一読お願い致しますm(__)m0712y2a0950858