訳有★ポールスミス 長財布 マルチ スワール ラウンドジップ★698

・ポールスミスの長財布です。・色はマルチカラーになります。・サイズは約19×9cmになります。・小銭入れ・札入れ・カード入れ12・その他収納になります。・素材は牛革になります。・展示品の為、傷・シワなどがあります。１箇所、点状の傷があります。・訳有品ですので返品・クレームは受け付けませんので予めご了承下さい。・箱・ギャランティカードは付属しません。・正規品の本物になります。・らくらくメルカリ便で発送予定です。・ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



au KYV41 TORQUE G03 ブルー KYOCERA [訳あり] 698



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