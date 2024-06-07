COACH ショルダーバッグ

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ご覧いただきありがとうございます！COACHのハンドバッグ、ショルダーバッグ、2Wayで使用していただけるバックです。カラーはブラウン×レッドです。7.8ほど前にcoachの正規店にて購入し、￼数回使用しておりますが、目立った汚れ、傷はありません。金具に多少のスレがありますが、状態はとても良く、まだまだお使えいただけます。ショルダーの紐は取り外しでき、ハンドバックとしてもご使用できます。赤のラインがファッションの差し色になりとても可愛いです。自宅にて保管しておりましたので、神経質な方はご遠慮ください。【ブランド】コーチ【カラー】ブラウン×レッド【素材】PVC×レザー【サイズ】高さ:約16cm×幅:約23cm×Dマチ:12cm持ち手：約27cmショルダー:約118〜136cm※素人採寸になりますので多少の誤差はございます。【その他、注意事項】傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。簡易包装にて1〜2日で発送予定です。何かご質問等ありましたら、コメントまでお願いしますm(__)m