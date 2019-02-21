極美品　ヴィヴィアンウエストウッド　ショルダーバッグ　2way 斜め掛け　黒

◆商品説明ヴィヴィアンウエストウッド vivienwestwoodショルダーバッグ ポシェット 2wayポーチ長財布 お財布ショルダー ショルダーウォレット セカンドバッグ肩掛け可能 斜め掛け可能 クロコ型押しショルダー紐取り外し可能 オーブ イタリア製パテントレザー エナメル ダブルファスナー ダブルジップ◆カラー黒ブラック◆仕様開閉はファスナーお財布側（写真９枚目）小銭入れ1箇所お札入れ2箇所カード入れ12箇所フリースポケット2箇所フレースペース側（写真7枚目）スマホ入ります◆サイズ縦：11cm横：19cmマチ：3cmショルダー紐：110cm◆状態著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します出品一覧ページです #SLアパレル一覧大手リサイクルショップで購入100%正規品です最後までご覧頂きありがとうございました。No.



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