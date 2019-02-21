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極美品　ヴィヴィアンウエストウッド　ショルダーバッグ　2way 斜め掛け　黒
商品番号 W42298516940
商品名

極美品　ヴィヴィアンウエストウッド　ショルダーバッグ　2way 斜め掛け　黒
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品説明ヴィヴィアンウエストウッド　vivienwestwoodショルダーバッグ　ポシェット　2wayポーチ長財布　お財布ショルダー　ショルダーウォレット　セカンドバッグ肩掛け可能　斜め掛け可能　クロコ型押しショルダー紐取り外し可能　オーブ　イタリア製パテントレザー　エナメル　ダブルファスナー　ダブルジップ◆カラー黒ブラック◆仕様開閉はファスナーお財布側（写真９枚目）小銭入れ1箇所お札入れ2箇所カード入れ12箇所フリースポケット2箇所フレースペース側（写真7枚目）スマホ入ります◆サイズ縦：11cm横：19cmマチ：3cmショルダー紐：110cm◆状態著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します出品一覧ページです　#SLアパレル一覧大手リサイクルショップで購入100%正規品です最後までご覧頂きありがとうございました。No.
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