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フレッドペリーポロシャツUK36 made in england 英国製
商品番号 S19517100122
商品名

フレッドペリーポロシャツUK36 made in england 英国製
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

madeinengland英国製着丈66肩幅40身幅47袖丈22柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖※袖のラインカラーはオレンジとグレーですUKサイズ36(Sサイズ相当)数回着用しました。目立った汚れはありませんが、中古品ですので、ご理解のある方のみご購入お願いいたします。
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