フレッドペリーポロシャツUK36 made in england 英国製

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商品詳細
madeinengland英国製着丈66肩幅40身幅47袖丈22柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖※袖のラインカラーはオレンジとグレーですUKサイズ36(Sサイズ相当)数回着用しました。目立った汚れはありませんが、中古品ですので、ご理解のある方のみご購入お願いいたします。
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