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femme リネンノーカラーブラウス
商品番号 O95257763582
商品名

femme リネンノーカラーブラウス
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···春、夏、秋袖丈···袖なしカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材...麻肩幅　　　37cm身幅　　　48cm着丈　　　60cm(前)　　　　　67cm(後)一度のみの着用になりますが、自宅保管期間がある事をご了承下さい。
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