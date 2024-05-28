femme リネンノーカラーブラウス

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商品詳細
季節感···春、夏、秋袖丈···袖なしカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材...麻肩幅 37cm身幅 48cm着丈 60cm(前) 67cm(後)一度のみの着用になりますが、自宅保管期間がある事をご了承下さい。
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