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- 新品タグ付き アプワイザーリッシェ 前後2WAYビッグボウノースリブラウス
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商品詳細
Apuweiser-richeアプワイザーリッシェ前後2WAYビッグボウノースリブラウスカラーブラックサイズ2素材綿64%ナイロン31%ポリウレタン5%定価¥13,200新品タグ付きビッグなボウタイが装いを華やかに演出するノースリーブブラウス。前後どちらでも着用可能な2WAY仕様で、着こなしの幅も広がります。ドロップショルダーシルエットで華奢見せ効果も期待大◎洗練ムード漂うデザインで、オンオフ問わず幅広いシーンにも愛用できるアイテムです。【ご注意】※撮影照明の関係により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。また、パソコン・スマートフォンなどの環境により、製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。23210691
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