23区 半袖 サマーニット 未着用 S32

23区のサマーニットです試着のみ￼￼襟元キラキラでネックレス要らずジャケットのインにも◎サイズ32脇下幅約37センチ丈約50センチ￼素人採寸につき、多少の誤差はご了承下さいニットの性質上、ほんのわずかに毛羽立ちのようなものがある￼ようにも見えます￼ご理解いただける方のご検討をお願いいたしますまた発送はコンパクトにいたします多少の畳皺はご了承下さい柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



23区 オンワード樫山 カットソー サマーニット 薄手 半袖 38 ブルー | フリマアプリ ラクマ



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サスティナブルウール 半袖ニット(番号G42)



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