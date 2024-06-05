一度のみの着用♡美品クイーンズコートポコポコフレアブラウス

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クイーンズコートにて購入しました。フレアブラウスです。短時間一度のみの着用の美品です。後ろのリボンが大人可愛いです。全体的にゆったりしていて、お袖も普通の半袖より少し長めで二の腕も気になりません。裏地もついておりしっかりとしたお作りです。夏のブラック可愛い♡！と思い購入しましたが、残念ながら似合わなかった為出品します。カラー···ブラック袖丈···半袖個人での着用、保管となります。神経質な方はご遠慮頂きますようお願い致します。※プロフィール必読お願い致します。